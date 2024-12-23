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Жаравлев Илья Иванович

Из справочника
Метрические книги с.Ижевский завод за 1780, 1800-1802, 1824-1828 годы
ФИО
Жаравлев Илья Иванович
Тип записи
о рождении
Номер в справочнике
3937-р
Роль персоны
Упомянутый в записи
Дата события
16.08.1828
Приход
Александро-Невский собор
Губерния прихода
Вятская
Уезд прихода
Сарапульский
Место прихода
Ижевский завод
Статус персоны
мастеровой
Нас. пункт приписки
с. Ижевский завод, Александроневский приход., Сарапульский у., Вятская губ.
Дата крещения
18.08.1828
Священнослужители
иерей Свечников Андрей , причетник Несмелов Владимир
Архивный код
ЦГА УР, ф.6, оп.1, д.48, лист: 39
Полная запись МК
Счёт родившихся: 577 жен
Урожд. - Микрюкова Васса Самуиловна
Отец - Микрюков Самуил Лазаревич, мастеровой новокрещен из вотяков (с. Ижевский завод, Александроневский приход., Сарапульский у., Вятская губ.)
Воспр. - Жаравлева Татьяна Лазаревна, жена мастерового (с. Ижевский завод, Александроневский приход., Сарапульский у., Вятская губ.)
Упомянутый в записи - муж воспреемника №1, Жаравлев Илья Иванович, мастеровой (с. Ижевский завод, Александроневский приход., Сарапульский у., Вятская губ.)
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Источник
Индексация данных проведена Анастасией Соловьевой

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