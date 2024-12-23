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Злобин Евдоким Гавриилович

Из справочника
Метрические книги с.Ижевский завод за 1780, 1800-1802, 1824-1828 годы
ФИО
Злобин Евдоким Гавриилович
Тип записи
о рождении
Номер в справочнике
3936-р
Роль персоны
Упомянутый в записи
Дата события
16.08.1828
Приход
Александро-Невский собор
Губерния прихода
Вятская
Уезд прихода
Сарапульский
Место прихода
Ижевский завод
Статус персоны
мастеровой
Нас. пункт приписки
с. Ижевский завод, Александроневский приход., Сарапульский у., Вятская губ.
Дата крещения
18.08.1828
Священнослужители
иерей Свечников Андрей , причетник Несмелов Владимир
Архивный код
ЦГА УР, ф.6, оп.1, д.48, лист: 39
Полная запись МК
Счёт родившихся: 576 жен
Урожд. - Леонтьева Васса Ивановна
Отец - Леонтьев Иван Леонтьевич, мастеровой новокрещен из вотяков (с. Ижевский завод, Александроневский приход., Сарапульский у., Вятская губ.)
Воспр. - Злобина Евдокия Георгиевна, жена мастерового (с. Ижевский завод, Александроневский приход., Сарапульский у., Вятская губ.)
Упомянутый в записи - муж воспреемника №1, Злобин Евдоким Гавриилович, мастеровой (с. Ижевский завод, Александроневский приход., Сарапульский у., Вятская губ.)
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Индексация данных проведена Анастасией Соловьевой

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