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Лагунова Васса Филипповна

Из справочника
Метрические книги с.Ижевский завод за 1780, 1800-1802, 1824-1828 годы
ФИО
Лагунова Васса Филипповна
Пол
Ж
Тип записи
о рождении
Номер в справочнике
3935-р
Роль персоны
Урожд.
Дата события
17.08.1828
Приход
Александро-Невский собор
Губерния прихода
Вятская
Уезд прихода
Сарапульский
Место прихода
Ижевский завод
Нас. пункт приписки
с. Ижевский завод, Александроневский приход., Сарапульский у., Вятская губ.
Дата крещения
18.08.1828
Священнослужители
иерей Свечников Андрей , причетник Несмелов Владимир
Архивный код
ЦГА УР, ф.6, оп.1, д.48, лист: 38об
Полная запись МК
Счёт родившихся: 575 жен
Урожд. - Лагунова Васса Филипповна
Отец - Лагунов Филипп Игнатьевич, мастеровой новокрещен из вотяков (с. Ижевский завод, Александроневский приход., Сарапульский у., Вятская губ.)
Воспр. - Крылова Ольга, приемная дочь мастерового (с. Ижевский завод, Александроневский приход., Сарапульский у., Вятская губ.)
Упомянутый в записи - отец воспреемника №1, Крылов Николай Васильевич, мастеровой (с. Ижевский завод, Александроневский приход., Сарапульский у., Вятская губ.)
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Источник
Индексация данных проведена Анастасией Соловьевой

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