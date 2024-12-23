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Бабушкина Наталия Елисеевна

Из справочника
Метрические книги с.Ижевский завод за 1780, 1800-1802, 1824-1828 годы
ФИО
Бабушкина Наталия Елисеевна
Пол
Ж
Тип записи
о рождении
Номер в справочнике
3934-р
Роль персоны
Урожд.
Дата события
15.08.1828
Приход
Александро-Невский собор
Губерния прихода
Вятская
Уезд прихода
Сарапульский
Место прихода
Ижевский завод
Нас. пункт приписки
д. Русская Карлутка, Александроневский приход., Сарапульский у., Вятская губ.
Дата крещения
17.08.1828
Священнослужители
иерей Свечников Андрей, дьякон Краев Сергей, причетник Капачинский, Несмелов и Короваев
Архивный код
ЦГА УР, ф.6, оп.1, д.48, лист: 38об
Полная запись МК
Счёт родившихся: 574 жен
Урожд. - Бабушкина Наталия Елисеевна
Отец - Бабушкин Елисей Евграфович, непременный работник (д. Русская Карлутка, Александроневский приход., Сарапульский у., Вятская губ.)
Воспр. - Кадошникова Татьяна Семеновна, жена мастерового (с. Ижевский завод, Александроневский приход., Сарапульский у., Вятская губ.)
Упомянутый в записи - муж воспреемника №1, Кадошников Иван Георгиевич, мастеровой (с. Ижевский завод, Александроневский приход., Сарапульский у., Вятская губ.)
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Источник
Индексация данных проведена Анастасией Соловьевой

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