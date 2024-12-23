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Шмаков Влас Потапович

Из справочника
Метрические книги с.Ижевский завод за 1780, 1800-1802, 1824-1828 годы
ФИО
Шмаков Влас Потапович
Тип записи
о рождении
Номер в справочнике
3930-р
Роль персоны
Отец
Дата события
15.08.1828
Приход
Александро-Невский собор
Губерния прихода
Вятская
Уезд прихода
Сарапульский
Место прихода
Ижевский завод
Статус персоны
отставной унтер офицер
Нас. пункт приписки
с. Ижевский завод, Александроневский приход., Сарапульский у., Вятская губ.
Дата крещения
16.08.1828
Священнослужители
иерей Свечников Андрей, дьякон Краев Сергей, причетник Капачинский, Несмелов и Короваев
Архивный код
ЦГА УР, ф.6, оп.1, д.48, лист: 38
Полная запись МК
Счёт родившихся: 570 жен
Урожд. - Шмакова Наталия Власовна
Отец - Шмаков Влас Потапович, отставной унтер офицер (с. Ижевский завод, Александроневский приход., Сарапульский у., Вятская губ.)
Воспр. - Иванова Екатерина Нестеровна, жена писаря 1-го класса (с. Ижевский завод, Александроневский приход., Сарапульский у., Вятская губ.)
Упомянутый в записи - муж воспреемника №1, Иванов Федор, писарь 1-го класса (с. Ижевский завод, Александроневский приход., Сарапульский у., Вятская губ.)
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Источник
Индексация данных проведена Анастасией Соловьевой

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