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Пенкин Максим Карпович

Из справочника
Метрические книги с.Ижевский завод за 1780, 1800-1802, 1824-1828 годы
ФИО
Пенкин Максим Карпович
Тип записи
о рождении
Номер в справочнике
3925-р
Роль персоны
Воспр.
Дата события
10.08.1828
Приход
Александро-Невский собор
Губерния прихода
Вятская
Уезд прихода
Сарапульский
Место прихода
Ижевский завод
Статус персоны
писарь 1-го класса
Нас. пункт приписки
с. Ижевский завод, Александроневский приход., Сарапульский у., Вятская губ.
Дата крещения
12.08.1828
Священнослужители
иерей Свечников Андрей, дьякон Краев Сергей, причетник Капачинский, Несмелов и Короваев
Архивный код
ЦГА УР, ф.6, оп.1, д.48, лист: 38
Полная запись МК
Счёт родившихся: 565 муж
Урожд. - Козмин Максим Григорьевич
Отец - Козмин Григорий Киприанович, мастеровой новокрещен из вотяков (с. Ижевский завод, Александроневский приход., Сарапульский у., Вятская губ.)
Воспр. - Пенкин Максим Карпович, писарь 1-го класса (с. Ижевский завод, Александроневский приход., Сарапульский у., Вятская губ.)
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Источник
Индексация данных проведена Анастасией Соловьевой

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Дата рождения
Дата смерти
Место рождения
Около 1801
Неизвестно

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