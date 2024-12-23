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Зеркальцов Руф Дмитриевич

Из справочника
Метрические книги с.Ижевский завод за 1780, 1800-1802, 1824-1828 годы
ФИО
Зеркальцов Руф Дмитриевич
Тип записи
о рождении
Номер в справочнике
3920-р
Роль персоны
Воспр.
Дата события
07.08.1828
Приход
Александро-Невский собор
Губерния прихода
Вятская
Уезд прихода
Сарапульский
Место прихода
Ижевский завод
Статус персоны
коллежский секретарь
Нас. пункт приписки
с. Ижевский завод, Александроневский приход., Сарапульский у., Вятская губ.
Дата крещения
10.08.1828
Священнослужители
иерей Широких Алексей, дьякон Решетников Георгий, причетник Капачинский, Короваев, Несмелов, Сенилов и Ложкин
Архивный код
ЦГА УР, ф.6, оп.1, д.48, лист: 37об
Полная запись МК
Счёт родившихся: 560 муж
Урожд. - Обухов Максим Андреевич
Отец - Обухов Андрей Георгиевич, писарь 1-го класса (с. Ижевский завод, Александроневский приход., Сарапульский у., Вятская губ.)
Воспр. - Зеркальцов Руф Дмитриевич, коллежский секретарь (с. Ижевский завод, Александроневский приход., Сарапульский у., Вятская губ.)
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Индексация данных проведена Анастасией Соловьевой

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