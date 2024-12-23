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Тюлькин Семен Макарович

Из справочника
Метрические книги с.Ижевский завод за 1780, 1800-1802, 1824-1828 годы
ФИО
Тюлькин Семен Макарович
Пол
М
Тип записи
о рождении
Номер в справочнике
3914-р
Роль персоны
Урожд.
Дата события
07.08.1828
Приход
Александро-Невский собор
Губерния прихода
Вятская
Уезд прихода
Сарапульский
Место прихода
Ижевский завод
Нас. пункт приписки
с. Ижевский завод, Александроневский приход., Сарапульский у., Вятская губ.
Дата крещения
07.08.1828
Священнослужители
иерей Широких Алексей, дьякон Решетников Георгий, причетник Капачинский, Короваев, Несмелов, Сенилов и Ложкин
Архивный код
ЦГА УР, ф.6, оп.1, д.48, лист: 37
Полная запись МК
Счёт родившихся: 554 муж
Урожд. - Тюлькин Семен Макарович
Отец - Тюлькин Макар Яковлевич, мастеровой новокрещен из вотяков (с. Ижевский завод, Александроневский приход., Сарапульский у., Вятская губ.)
Воспр. - Устюжанин Савин Петрович, мастеровой (с. Ижевский завод, Александроневский приход., Сарапульский у., Вятская губ.)
Примечание: близнец
Примечание / Дополнительно
близнец
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Источник
Индексация данных проведена Анастасией Соловьевой

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