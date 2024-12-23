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Красильников Павел Игнатьевич

Из справочника
Метрические книги с.Ижевский завод за 1780, 1800-1802, 1824-1828 годы
ФИО
Красильников Павел Игнатьевич
Тип записи
о рождении
Номер в справочнике
3912-р
Роль персоны
Упомянутый в записи
Дата события
06.08.1828
Приход
Александро-Невский собор
Губерния прихода
Вятская
Уезд прихода
Сарапульский
Место прихода
Ижевский завод
Статус персоны
умерший мещанин
Нас. пункт приписки
г. Казань, Казанская губ.
Дата крещения
06.08.1828
Священнослужители
иерей Широких Алексей, дьякон Решетников Георгий, причетник Капачинский, Короваев, Несмелов, Сенилов и Ложкин
Архивный код
ЦГА УР, ф.6, оп.1, д.48, лист: 37
Полная запись МК
Счёт родившихся: 552 жен
Урожд. - Васильева Васса Ефимовна
Отец - Васильев Ефим Васильевич, мастеровой новокрещен из вотяков (с. Ижевский завод, Александроневский приход., Сарапульский у., Вятская губ.)
Воспр. - Красильникова Пелагея Павловна, дочь умершего мещанина (г. Казань, Казанская губ.)
Упомянутый в записи - отец воспреемника №1, Красильников Павел Игнатьевич, умерший мещанин (г. Казань, Казанская губ.)
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Источник
Индексация данных проведена Анастасией Соловьевой

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