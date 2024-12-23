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Соловьева Александра Петровна

Из справочника
Метрические книги с.Ижевский завод за 1780, 1800-1802, 1824-1828 годы
ФИО
Соловьева Александра Петровна
Тип записи
о рождении
Номер в справочнике
3905-р
Роль персоны
Воспр.
Дата события
02.08.1828
Приход
Александро-Невский собор
Губерния прихода
Вятская
Уезд прихода
Сарапульский
Место прихода
Ижевский завод
Статус персоны
родная сестра
Нас. пункт приписки
д. Пазелей, Нылгинский приход., Сарапульский у., Вятская губ.
Дата крещения
05.08.1828
Священнослужители
иерей Свечников Андрей, дьякон Решетников Георгий, причетник Несмелов Владимир
Архивный код
ЦГА УР, ф.6, оп.1, д.48, лист: 36об
Полная запись МК
Счёт родившихся: 545 жен
Урожд. - Соловьева Васса Владимировна
Отец - Соловьев Владимир Петрович, непременный работник (д. Пазелей, Нылгинский приход., Сарапульский у., Вятская губ.)
Воспр. - Соловьева Александра Петровна, родная сестра (д. Пазелей, Нылгинский приход., Сарапульский у., Вятская губ.)
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Источник
Индексация данных проведена Анастасией Соловьевой

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