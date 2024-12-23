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Николаева Наталия Капитоновна

Из справочника
Метрические книги с.Ижевский завод за 1780, 1800-1802, 1824-1828 годы
ФИО
Николаева Наталия Капитоновна
Пол
Ж
Тип записи
о рождении
Номер в справочнике
3904-р
Роль персоны
Урожд.
Дата события
05.08.1828
Приход
Александро-Невский собор
Губерния прихода
Вятская
Уезд прихода
Сарапульский
Место прихода
Ижевский завод
Нас. пункт приписки
с. Ижевский завод, Александроневский приход., Сарапульский у., Вятская губ.
Дата крещения
05.08.1828
Священнослужители
иерей Свечников Андрей, дьякон Решетников Георгий, причетник Несмелов Владимир
Архивный код
ЦГА УР, ф.6, оп.1, д.48, лист: 36
Полная запись МК
Счёт родившихся: 544 жен
Урожд. - Николаева Наталия Капитоновна
Отец - Николаев Капитон Григорьевич, дворовой человек коллежского советника и кавалера Немятова Михаила Андреевича (с. Ижевский завод, Александроневский приход., Сарапульский у., Вятская губ.)
Воспр. - Сергеева Татьяна Николаевна, жена дворового человека г. Немятова Михаила Андреевича (с. Ижевский завод, Александроневский приход., Сарапульский у., Вятская губ.)
Упомянутый в записи - муж воспреемника №1, Сергеев Андрей Сергеевич, дворовой человек коллежского советника и кавалера Немятова Михаила Андреевича (с. Ижевский завод, Александроневский приход., Сарапульский у., Вятская губ.)
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Источник
Индексация данных проведена Анастасией Соловьевой

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