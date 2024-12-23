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Филиппова Ксения Григорьевна

Из справочника
Метрические книги с.Ижевский завод за 1780, 1800-1802, 1824-1828 годы
ФИО
Филиппова Ксения Григорьевна
Тип записи
о рождении
Номер в справочнике
3903-р
Роль персоны
Воспр.
Дата события
01.08.1828
Приход
Александро-Невский собор
Губерния прихода
Вятская
Уезд прихода
Сарапульский
Место прихода
Ижевский завод
Статус персоны
жена писаря 1-го класса
Нас. пункт приписки
с. Ижевский завод, Александроневский приход., Сарапульский у., Вятская губ.
Дата крещения
05.08.1828
Священнослужители
иерей Свечников Андрей, дьякон Решетников Георгий, причетник Несмелов Владимир
Архивный код
ЦГА УР, ф.6, оп.1, д.48, лист: 36
Полная запись МК
Счёт родившихся: 543 жен
Урожд. - Филиппова Наталия Иосифовна
Отец - Филиппов Иосиф Прокопьевич, писарь 2-го класса (с. Ижевский завод, Александроневский приход., Сарапульский у., Вятская губ.)
Воспр. - Филиппова Ксения Григорьевна, жена писаря 1-го класса (с. Ижевский завод, Александроневский приход., Сарапульский у., Вятская губ.)
Упомянутый в записи - муж воспреемника №1, Филиппов Матвей Агапович, писарь 1-го класса (с. Ижевский завод, Александроневский приход., Сарапульский у., Вятская губ.)
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Источник
Индексация данных проведена Анастасией Соловьевой

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