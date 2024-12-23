Егорова Марина Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиЕгорова Марина Ивановна

Егорова Марина Ивановна

Из справочника
Метрические книги с.Ижевский завод за 1780, 1800-1802, 1824-1828 годы
ФИО
Егорова Марина Ивановна
Тип записи
о рождении
Номер в справочнике
3888-р
Роль персоны
Воспр.
Дата события
30.07.1828
Приход
Александро-Невский собор
Губерния прихода
Вятская
Уезд прихода
Сарапульский
Место прихода
Ижевский завод
Статус персоны
дочь мастерового
Нас. пункт приписки
с. Ижевский завод, Александроневский приход., Сарапульский у., Вятская губ.
Дата крещения
31.07.1828
Священнослужители
иерей Садальский Петр, дьякон Краев Сергей, причетник Несмелов, Капачинский, Короваев и Ложкин
Архивный код
ЦГА УР, ф.6, оп.1, д.48, лист: 35
Полная запись МК
Счёт родившихся: 528 жен
Урожд. - Токарева Евдокия Гаврииловна
Отец - Токарев Гавриил Дмитриевич, заводской служитель (с. Ижевский завод, Александроневский приход., Сарапульский у., Вятская губ.)
Воспр. - Егорова Марина Ивановна, дочь мастерового (с. Ижевский завод, Александроневский приход., Сарапульский у., Вятская губ.)
Показать всех упомянутых в записи
Перейти
Источник
Индексация данных проведена Анастасией Соловьевой

Страницы, связанные с этой записью

Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.

Мы используем куки для улучшения работы сайта.