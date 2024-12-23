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Кунгурцова Андрей Давидович

Из справочника
Метрические книги с.Ижевский завод за 1780, 1800-1802, 1824-1828 годы
ФИО
Кунгурцова Андрей Давидович
Тип записи
о рождении
Номер в справочнике
3872-р
Роль персоны
Упомянутый в записи
Дата события
20.07.1828
Приход
Александро-Невский собор
Губерния прихода
Вятская
Уезд прихода
Сарапульский
Место прихода
Ижевский завод
Статус персоны
писарь 1-го класса
Нас. пункт приписки
с. Ижевский завод, Александроневский приход., Сарапульский у., Вятская губ.
Дата крещения
24.07.1828
Священнослужители
иерей Широких Алексей, дьякон Решетников Георгий, причетник Капачинский, Короваев, Несмелов, Сенилов и Ложкин
Архивный код
ЦГА УР, ф.6, оп.1, д.48, лист: 34
Полная запись МК
Счёт родившихся: 512 жен
Урожд. - Кунгурцова Христина Семеновна
Отец - Кунгурцов Семен Давидович, писарь 1-го класса (с. Ижевский завод, Александроневский приход., Сарапульский у., Вятская губ.)
Воспр. - Кунгурцова Анна Андреевна, дочь писаря 1-го класса (с. Ижевский завод, Александроневский приход., Сарапульский у., Вятская губ.)
Упомянутый в записи - отец воспреемника №1, Кунгурцова Андрей Давидович, писарь 1-го класса (с. Ижевский завод, Александроневский приход., Сарапульский у., Вятская губ.)
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Источник
Индексация данных проведена Анастасией Соловьевой

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