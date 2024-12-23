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Вылеженинова Агрипина Ксенофонтовна

Из справочника
Метрические книги с.Ижевский завод за 1780, 1800-1802, 1824-1828 годы
ФИО
Вылеженинова Агрипина Ксенофонтовна
Тип записи
о рождении
Номер в справочнике
3871-р
Роль персоны
Мать
Дата события
23.07.1828
Приход
Александро-Невский собор
Губерния прихода
Вятская
Уезд прихода
Сарапульский
Место прихода
Ижевский завод
Нас. пункт приписки
с. Ижевский завод, Александроневский приход., Сарапульский у., Вятская губ.
Дата крещения
24.07.1828
Священнослужители
иерей Широких Алексей, дьякон Решетников Георгий, причетник Капачинский, Короваев, Несмелов, Сенилов и Ложкин
Архивный код
ЦГА УР, ф.6, оп.1, д.48, лист: 34
Полная запись МК
Счёт родившихся: 511 муж
Урожд. - Роман
Мать - Вылеженинова Агрипина Ксенофонтовна (с. Ижевский завод, Александроневский приход., Сарапульский у., Вятская губ.)
Воспр. - Башарин Дмитрий Евсеевич, мастеровой (с. Ижевский завод, Александроневский приход., Сарапульский у., Вятская губ.)
Упомянутый в записи - отец матери ребенка, Вылеженинов Ксенофонт Петрович, мастеровой (с. Ижевский завод, Александроневский приход., Сарапульский у., Вятская губ.)
Примечание: незаконнорожденный
Примечание / Дополнительно
незаконнорожденный
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Источник
Индексация данных проведена Анастасией Соловьевой

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