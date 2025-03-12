Щелконогов Илья Николаевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиЩелконогов Илья Николаевич

Щелконогов Илья Николаевич

Из справочника
Метрические книги с.Ижевский завод за 1780, 1800-1802, 1824-1828 годы
ФИО
Щелконогов Илья Николаевич
Пол
М
Тип записи
о рождении
Номер в справочнике
3860-р
Роль персоны
Урожд.
Дата события
15.07.1828
Приход
Александро-Невский собор
Губерния прихода
Вятская
Уезд прихода
Сарапульский
Место прихода
Ижевский завод
Нас. пункт приписки
д. Пазелей, Нылгинский приход., Сарапульский у., Вятская губ.
Дата крещения
20.07.1828
Священнослужители
иерей Свечников Андрей, дьякон Решетников Георгий, причетник Капачинский, Короваев, Несмелов, Сенилов и Ложкин
Архивный код
ЦГА УР, ф.6, оп.1, д.48, лист: 33
Полная запись МК
Счёт родившихся: 500 муж
Урожд. - Щелконогов Илья Николаевич
Отец - Щелконогов Николай Иванович, непременный работник (д. Пазелей, Нылгинский приход., Сарапульский у., Вятская губ.)
Воспр. - Булдаков Дмитрий Дометьевич, мастеровой (с. Ижевский завод, Александроневский приход., Сарапульский у., Вятская губ.)
Показать всех упомянутых в записи
Перейти
Источник
Индексация данных проведена Анастасией Соловьевой

Страницы, связанные с этой записью

Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.

Мы используем куки для улучшения работы сайта.