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Глотова Евфросиния Фоминична

Из справочника
Метрические книги с.Ижевский завод за 1780, 1800-1802, 1824-1828 годы
ФИО
Глотова Евфросиния Фоминична
Тип записи
о рождении
Номер в справочнике
3856-р
Роль персоны
Воспр.
Дата события
14.07.1828
Приход
Александро-Невский собор
Губерния прихода
Вятская
Уезд прихода
Сарапульский
Место прихода
Ижевский завод
Статус персоны
дочь мастерового
Нас. пункт приписки
с. Ижевский завод, Александроневский приход., Сарапульский у., Вятская губ.
Дата крещения
17.07.1828
Священнослужители
иерей Свечников Андрей, дьякон Решетников Георгий, причетник Капачинский, Короваев, Несмелов, Сенилов и Ложкин
Архивный код
ЦГА УР, ф.6, оп.1, д.48, лист: 33
Полная запись МК
Счёт родившихся: 496 жен
Урожд. - Михеева Мария Яковлевна
Отец - Михеев Яков Иосифович, мастеровой новокрещен из вотяков (с. Ижевский завод, Александроневский приход., Сарапульский у., Вятская губ.)
Воспр. - Глотова Евфросиния Фоминична, дочь мастерового (с. Ижевский завод, Александроневский приход., Сарапульский у., Вятская губ.)
Упомянутый в записи - отец воспреемника №1, Глотов Фома Трофимович, мастеровой (с. Ижевский завод, Александроневский приход., Сарапульский у., Вятская губ.)
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Источник
Индексация данных проведена Анастасией Соловьевой

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