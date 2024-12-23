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Петров Гордей Петрович

Из справочника
Метрические книги с.Ижевский завод за 1780, 1800-1802, 1824-1828 годы
ФИО
Петров Гордей Петрович
Тип записи
о рождении
Номер в справочнике
3852-р
Роль персоны
Воспр.
Дата события
14.07.1828
Приход
Александро-Невский собор
Губерния прихода
Вятская
Уезд прихода
Сарапульский
Место прихода
Ижевский завод
Статус персоны
мастеровой
Нас. пункт приписки
с. Ижевский завод, Александроневский приход., Сарапульский у., Вятская губ.
Дата крещения
15.07.1828
Священнослужители
иерей Свечников Андрей, дьякон Решетников Георгий, причетник Капачинский, Короваев, Несмелов, Сенилов и Ложкин
Архивный код
ЦГА УР, ф.6, оп.1, д.48, лист: 32об
Полная запись МК
Счёт родившихся: 492 муж
Урожд. - Храмов Владимир Иларионович
Отец - Храмов Иларион Сергеевич, мастеровой новокрещен из вотяков (с. Ижевский завод, Александроневский приход., Сарапульский у., Вятская губ.)
Воспр. - Петров Гордей Петрович, мастеровой (с. Ижевский завод, Александроневский приход., Сарапульский у., Вятская губ.)
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Индексация данных проведена Анастасией Соловьевой

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