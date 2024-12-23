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Кочуров Семен Иванович

Из справочника
Метрические книги с.Ижевский завод за 1780, 1800-1802, 1824-1828 годы
ФИО
Кочуров Семен Иванович
Тип записи
о рождении
Номер в справочнике
3850-р
Роль персоны
Отец
Дата события
11.07.1828
Приход
Александро-Невский собор
Губерния прихода
Вятская
Уезд прихода
Сарапульский
Место прихода
Ижевский завод
Статус персоны
непременный работник
Нас. пункт приписки
поч. Люковский, Александроневский приход., Сарапульский у., Вятская губ.
Дата крещения
15.07.1828
Священнослужители
иерей Свечников Андрей, дьякон Решетников Георгий, причетник Капачинский, Короваев, Несмелов, Сенилов и Ложкин
Архивный код
ЦГА УР, ф.6, оп.1, д.48, лист: 32об
Полная запись МК
Счёт родившихся: 490 муж
Урожд. - Кочуров Владимир Семенович
Отец - Кочуров Семен Иванович, непременный работник (поч. Люковский, Александроневский приход., Сарапульский у., Вятская губ.)
Воспр. - Кочюров Иван Григорьевич, непременный работник (поч. Люковский, Александроневский приход., Сарапульский у., Вятская губ.)
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Источник
Индексация данных проведена Анастасией Соловьевой

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