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Горбунов Семен Игнатьевич

Из справочника
Метрические книги с.Ижевский завод за 1780, 1800-1802, 1824-1828 годы
ФИО
Горбунов Семен Игнатьевич
Тип записи
о рождении
Номер в справочнике
3842-р
Роль персоны
Отец
Дата события
08.07.1828
Приход
Александро-Невский собор
Губерния прихода
Вятская
Уезд прихода
Сарапульский
Место прихода
Ижевский завод
Статус персоны
непременный работник
Дата крещения
09.07.1828
Священнослужители
иерей Садальский Петр, дьякон Решетников Георгий, причетник Капачинский, Короваев, Несмелов, Сенилов и Ложкин
Архивный код
ЦГА УР, ф.6, оп.1, д.48, лист: 31об
Полная запись МК
Счёт родившихся: 482 жен
Урожд. - Горбунова Ольга Семеновна
Отец - Горбунов Семен Игнатьевич, непременный работник
Воспр. - Горбунова Матрона Игнатьевна, родная сестра (с. Ижевский завод, Александроневский приход., Сарапульский у., Вятская губ.)
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Индексация данных проведена Анастасией Соловьевой

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