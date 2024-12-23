Сенилов Иван Антонович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиСенилов Иван Антонович

Сенилов Иван Антонович

Из справочника
Метрические книги с.Ижевский завод за 1780, 1800-1802, 1824-1828 годы
ФИО
Сенилов Иван Антонович
Тип записи
о рождении
Номер в справочнике
3828-р
Роль персоны
Отец
Дата события
02.07.1828
Приход
Александро-Невский собор
Губерния прихода
Вятская
Уезд прихода
Сарапульский
Место прихода
Ижевский завод
Статус персоны
рекрут
Нас. пункт приписки
с. Ижевский завод, Александроневский приход., Сарапульский у., Вятская губ.
Дата крещения
03.07.1828
Священнослужители
иерей Широких Алексей, дьякон Решетников Георгий, причетник Капачинский, Короваев, Несмелов, Сенилов и Ложкин
Архивный код
ЦГА УР, ф.6, оп.1, д.48, лист: 30об
Полная запись МК
Счёт родившихся: 468 муж
Урожд. - Сенилов Филипп Иванович
Отец - Сенилов Иван Антонович, рекрут (с. Ижевский завод, Александроневский приход., Сарапульский у., Вятская губ.)
Воспр. - Гребенщиков Григорий Алексеевич, мастеровой (с. Ижевский завод, Александроневский приход., Сарапульский у., Вятская губ.)
Показать всех упомянутых в записи
Перейти
Источник
Индексация данных проведена Анастасией Соловьевой

Страницы, связанные с этой записью

Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.

Мы используем куки для улучшения работы сайта.