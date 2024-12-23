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Пушин Андрей Прокопьевич

Из справочника
Метрические книги с.Ижевский завод за 1780, 1800-1802, 1824-1828 годы
ФИО
Пушин Андрей Прокопьевич
Тип записи
о рождении
Номер в справочнике
3820-р
Роль персоны
Отец
Дата события
30.06.1828
Приход
Александро-Невский собор
Губерния прихода
Вятская
Уезд прихода
Сарапульский
Место прихода
Ижевский завод
Статус персоны
непременный работник
Дата крещения
01.07.1828
Священнослужители
иерей Широких Алексей, дьякон Решетников Георгий, причетник Капачинский, Короваев, Несмелов, Сенилов и Ложкин
Архивный код
ЦГА УР, ф.6, оп.1, д.48, лист: 30
Полная запись МК
Счёт родившихся: 460 жен
Урожд. - Пушина Мария Андреевна
Отец - Пушин Андрей Прокопьевич, непременный работник
Воспр. - Горбунова Параскева Афанасьевна, жена непременного работника (поч. Воскресенский, Александроневский приход., Сарапульский у., Вятская губ.)
Упомянутый в записи - муж воспреемника №1, Горбунов Николай Авраамович, непременный работник (поч. Воскресенский, Александроневский приход., Сарапульский у., Вятская губ.)
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Источник
Индексация данных проведена Анастасией Соловьевой

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