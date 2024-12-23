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София Борисовна

Из справочника
Метрические книги с.Ижевский завод за 1780, 1800-1802, 1824-1828 годы
ФИО
София Борисовна
Тип записи
о рождении
Номер в справочнике
3819-р
Роль персоны
Мать
Дата события
23.06.1828
Приход
Александро-Невский собор
Губерния прихода
Вятская
Уезд прихода
Сарапульский
Место прихода
Ижевский завод
Нас. пункт приписки
д. Сякан, Нылгинский приход., Сарапульский у., Вятская губ.
Дата крещения
30.06.1828
Священнослужители
иерей Широких Алексей , причетник Сенилов Степан
Архивный код
ЦГА УР, ф.6, оп.1, д.48, лист: 30
Полная запись МК
Счёт родившихся: 459 муж
Урожд. - Петр
Мать - София Борисовна (д. Сякан, Нылгинский приход., Сарапульский у., Вятская губ.)
Воспр. - Васильев Павел Васильевич, мастеровой (с. Ижевский завод, Александроневский приход., Сарапульский у., Вятская губ.)
Примечание: незаконнорожденный
Примечание / Дополнительно
незаконнорожденный
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Источник
Индексация данных проведена Анастасией Соловьевой

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