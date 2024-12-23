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Анна Алексеевна

Из справочника
Метрические книги с.Ижевский завод за 1780, 1800-1802, 1824-1828 годы
ФИО
Анна Алексеевна
Тип записи
о рождении
Номер в справочнике
3818-р
Роль персоны
Мать
Дата события
26.06.1828
Приход
Александро-Невский собор
Губерния прихода
Вятская
Уезд прихода
Сарапульский
Место прихода
Ижевский завод
Нас. пункт приписки
д. Дальний Сентек, Александроневский приход., Сарапульский у., Вятская губ.
Дата крещения
30.06.1828
Священнослужители
иерей Широких Алексей , причетник Сенилов Степан
Архивный код
ЦГА УР, ф.6, оп.1, д.48, лист: 30
Полная запись МК
Счёт родившихся: 458 муж
Урожд. - Павел
Мать - Анна Алексеевна (д. Дальний Сентек, Александроневский приход., Сарапульский у., Вятская губ.)
Воспр. - Пушин Федор Лазаревич, непременный работник (поч. Люковский, Александроневский приход., Сарапульский у., Вятская губ.)
Примечание: незаконнорожденный
Примечание / Дополнительно
незаконнорожденный
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Источник
Индексация данных проведена Анастасией Соловьевой

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