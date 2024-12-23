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Пушин Федор Лазаревич

Из справочника
Метрические книги с.Ижевский завод за 1780, 1800-1802, 1824-1828 годы
ФИО
Пушин Федор Лазаревич
Тип записи
о рождении
Номер в справочнике
3817-р
Роль персоны
Упомянутый в записи
Дата события
18.06.1828
Приход
Александро-Невский собор
Губерния прихода
Вятская
Уезд прихода
Сарапульский
Место прихода
Ижевский завод
Статус персоны
непременный работник
Нас. пункт приписки
поч. Люковский, Александроневский приход., Сарапульский у., Вятская губ.
Дата крещения
30.06.1828
Священнослужители
иерей Широких Алексей , причетник Сенилов Степан
Архивный код
ЦГА УР, ф.6, оп.1, д.48, лист: 30
Полная запись МК
Счёт родившихся: 457 жен
Урожд. - Леонтьева Мария
Мать - Леонтьева Агафья Игнатьевна (д. Дальний Сентек, Александроневский приход., Сарапульский у., Вятская губ.)
Воспр. - Пушина Анна Федоровна, дочь непременного работника (поч. Люковский, Александроневский приход., Сарапульский у., Вятская губ.)
Упомянутый в записи - отец воспреемника №1, Пушин Федор Лазаревич, непременный работник (поч. Люковский, Александроневский приход., Сарапульский у., Вятская губ.)
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Источник
Индексация данных проведена Анастасией Соловьевой

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