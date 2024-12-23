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Иустинов Федор Григорьевич

Из справочника
Метрические книги с.Ижевский завод за 1780, 1800-1802, 1824-1828 годы
ФИО
Иустинов Федор Григорьевич
Тип записи
о рождении
Номер в справочнике
3815-р
Роль персоны
Воспр.
Дата события
27.06.1828
Приход
Александро-Невский собор
Губерния прихода
Вятская
Уезд прихода
Сарапульский
Место прихода
Ижевский завод
Статус персоны
непременный работник
Нас. пункт приписки
поч. Люковский, Александроневский приход., Сарапульский у., Вятская губ.
Дата крещения
30.06.1828
Священнослужители
иерей Широких Алексей , причетник Сенилов Степан
Архивный код
ЦГА УР, ф.6, оп.1, д.48, лист: 29об
Полная запись МК
Счёт родившихся: 455 муж
Урожд. - Еремей Афанасиевич
Отец - Афанасий Петрович, новокрещен (д. Дальний Сентек, Александроневский приход., Сарапульский у., Вятская губ.)
Воспр. - Иустинов Федор Григорьевич, непременный работник (поч. Люковский, Александроневский приход., Сарапульский у., Вятская губ.)
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Индексация данных проведена Анастасией Соловьевой

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