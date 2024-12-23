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Стерхов Борис Александрович

Из справочника
Метрические книги с.Ижевский завод за 1780, 1800-1802, 1824-1828 годы
ФИО
Стерхов Борис Александрович
Тип записи
о рождении
Номер в справочнике
3814-р
Роль персоны
Отец
Дата события
29.06.1828
Приход
Александро-Невский собор
Губерния прихода
Вятская
Уезд прихода
Сарапульский
Место прихода
Ижевский завод
Статус персоны
непременный работник
Нас. пункт приписки
поч. Люковский, Александроневский приход., Сарапульский у., Вятская губ.
Дата крещения
30.06.1828
Священнослужители
иерей Широких Алексей , причетник Сенилов Степан
Архивный код
ЦГА УР, ф.6, оп.1, д.48, лист: 29об
Полная запись МК
Счёт родившихся: 454 жен
Урожд. - Стерхова Мария Борисовна
Отец - Стерхов Борис Александрович, непременный работник (поч. Люковский, Александроневский приход., Сарапульский у., Вятская губ.)
Воспр. - Стерхова Иулиания Кирилловна, жена мастерового (с. Ижевский завод, Александроневский приход., Сарапульский у., Вятская губ.)
Упомянутый в записи - муж воспреемника №1, Стерхов Василий Александрович, мастеровой (с. Ижевский завод, Александроневский приход., Сарапульский у., Вятская губ.)
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Источник
Индексация данных проведена Анастасией Соловьевой

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