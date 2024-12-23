Жарков Кузьма Степанович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиЖарков Кузьма Степанович

Жарков Кузьма Степанович

Из справочника
Метрические книги с.Ижевский завод за 1780, 1800-1802, 1824-1828 годы
ФИО
Жарков Кузьма Степанович
Пол
М
Тип записи
о рождении
Номер в справочнике
3813-р
Роль персоны
Урожд.
Дата события
28.06.1828
Приход
Александро-Невский собор
Губерния прихода
Вятская
Уезд прихода
Сарапульский
Место прихода
Ижевский завод
Нас. пункт приписки
с. Ижевский завод, Александроневский приход., Сарапульский у., Вятская губ.
Дата крещения
30.06.1828
Священнослужители
иерей Свечников Андрей, дьякон Решетников Георгий, причетник Капачинский, Короваев, Несмелов, Сенилов и Ложкин
Архивный код
ЦГА УР, ф.6, оп.1, д.48, лист: 29об
Полная запись МК
Счёт родившихся: 453 муж
Урожд. - Жарков Кузьма Степанович
Отец - Жарков Степан Андреевич, мастеровой новокрещен из вотяков (с. Ижевский завод, Александроневский приход., Сарапульский у., Вятская губ.)
Воспр. - Морочной Филипп Иванович, мастеровой (с. Ижевский завод, Александроневский приход., Сарапульский у., Вятская губ.)
Показать всех упомянутых в записи
Перейти
Источник
Индексация данных проведена Анастасией Соловьевой

Страницы, связанные с этой записью

Это — страницы людей, в которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.

Скрыть
Дата рождения
Дата смерти
Место рождения
28.06.1828 ст.
Неизвестно
Ижевск, город Ижевск, Удмуртская Республика

Мы используем куки для улучшения работы сайта.