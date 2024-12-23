Сметанин Иван Макарович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиСметанин Иван Макарович

Сметанин Иван Макарович

Из справочника
Метрические книги с.Ижевский завод за 1780, 1800-1802, 1824-1828 годы
ФИО
Сметанин Иван Макарович
Тип записи
о рождении
Номер в справочнике
3811-р
Роль персоны
Отец
Дата события
25.06.1828
Приход
Александро-Невский собор
Губерния прихода
Вятская
Уезд прихода
Сарапульский
Место прихода
Ижевский завод
Статус персоны
мастеровой новокрещен из вотяков
Нас. пункт приписки
с. Ижевский завод, Александроневский приход., Сарапульский у., Вятская губ.
Дата крещения
29.06.1828
Священнослужители
протоиерей Лятушевич Захарий , причетник Ложкин Петр
Архивный код
ЦГА УР, ф.6, оп.1, д.48, лист: 29об
Полная запись МК
Счёт родившихся: 451 муж
Урожд. - Сметанин Петр Иванович
Отец - Сметанин Иван Макарович, мастеровой новокрещен из вотяков (с. Ижевский завод, Александроневский приход., Сарапульский у., Вятская губ.)
Воспр. - Каргашин Семен Кузьмич, полковой ученик из рекрут (с. Ижевский завод, Александроневский приход., Сарапульский у., Вятская губ.)
Показать всех упомянутых в записи
Перейти
Источник
Индексация данных проведена Анастасией Соловьевой

Страницы, связанные с этой записью

Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.

Мы используем куки для улучшения работы сайта.