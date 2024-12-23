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Пономарев Петр Григорьевич

Из справочника
Метрические книги с.Ижевский завод за 1780, 1800-1802, 1824-1828 годы
ФИО
Пономарев Петр Григорьевич
Пол
М
Тип записи
о рождении
Номер в справочнике
3810-р
Роль персоны
Урожд.
Дата события
26.06.1828
Приход
Александро-Невский собор
Губерния прихода
Вятская
Уезд прихода
Сарапульский
Место прихода
Ижевский завод
Нас. пункт приписки
с. Ижевский завод, Александроневский приход., Сарапульский у., Вятская губ.
Дата крещения
0-.06.1828
Священнослужители
протоиерей Лятушевич Захарий , причетник Ложкин Петр
Архивный код
ЦГА УР, ф.6, оп.1, д.48, лист: 29
Полная запись МК
Счёт родившихся: 450 муж
Урожд. - Пономарев Петр Григорьевич
Отец - Пономарев Григорий Варфоломеевич, мастеровой новокрещен из вотяков (с. Ижевский завод, Александроневский приход., Сарапульский у., Вятская губ.)
Воспр. - Дудкин Филипп, непременный работник (поч. Ключевский, Александроневский приход., Сарапульский у., Вятская губ.)
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Источник
Индексация данных проведена Анастасией Соловьевой

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