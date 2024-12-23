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Слунков Петр Ионович

Из справочника
Метрические книги с.Ижевский завод за 1780, 1800-1802, 1824-1828 годы
ФИО
Слунков Петр Ионович
Пол
М
Тип записи
о рождении
Номер в справочнике
3809-р
Роль персоны
Урожд.
Дата события
25.06.1828
Приход
Александро-Невский собор
Губерния прихода
Вятская
Уезд прихода
Сарапульский
Место прихода
Ижевский завод
Нас. пункт приписки
с. Ижевский завод, Александроневский приход., Сарапульский у., Вятская губ.
Дата крещения
29.06.1828
Священнослужители
протоиерей Лятушевич Захарий , причетник Ложкин Петр
Архивный код
ЦГА УР, ф.6, оп.1, д.48, лист: 29
Полная запись МК
Счёт родившихся: 449 муж
Урожд. - Слунков Петр Ионович
Отец - Слунков Ион Николаевич, мастеровой новокрещен из вотяков (с. Ижевский завод, Александроневский приход., Сарапульский у., Вятская губ.)
Воспр. - Прохоров Спиридон Иванович, мастеровой (с. Ижевский завод, Александроневский приход., Сарапульский у., Вятская губ.)
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Источник
Индексация данных проведена Анастасией Соловьевой

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