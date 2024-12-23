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Сараулов Григорий Лукоянович

Из справочника
Метрические книги с.Ижевский завод за 1780, 1800-1802, 1824-1828 годы
ФИО
Сараулов Григорий Лукоянович
Тип записи
о рождении
Номер в справочнике
3788-р
Роль персоны
Упомянутый в записи
Дата события
06.06.1828
Приход
Александро-Невский собор
Губерния прихода
Вятская
Уезд прихода
Сарапульский
Место прихода
Ижевский завод
Статус персоны
мастеровой
Нас. пункт приписки
с. Ижевский завод, Александроневский приход., Сарапульский у., Вятская губ.
Дата крещения
20.06.1828
Священнослужители
иерей Садальский Петр, дьякон Краев Сергей, причетник Капачинский, Короваев, Несмелов, Сенилов и Ложкин
Архивный код
ЦГА УР, ф.6, оп.1, д.48, лист: 27об
Полная запись МК
Счёт родившихся: 428 жен
Урожд. - Агриппина
Мать - Анастасия Евдокимовна (д. Ближний Сентек, Александроневский приход., Сарапульский у., Вятская губ.)
Воспр. - Сараулова Анна Ивановна, жена мастерового (с. Ижевский завод, Александроневский приход., Сарапульский у., Вятская губ.)
Упомянутый в записи - муж воспреемника №1, Сараулов Григорий Лукоянович, мастеровой (с. Ижевский завод, Александроневский приход., Сарапульский у., Вятская губ.)
Упомянутый в записи - отец матери ребенка, Павел Пантелеевич (д. Ближний Сентек, Александроневский приход., Сарапульский у., Вятская губ.)
Примечание: незаконнорожденная
Примечание / Дополнительно
незаконнорожденная
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Индексация данных проведена Анастасией Соловьевой

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