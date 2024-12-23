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Михайлова Ольга Никифоровна

Из справочника
Метрические книги с.Ижевский завод за 1780, 1800-1802, 1824-1828 годы
ФИО
Михайлова Ольга Никифоровна
Тип записи
о рождении
Номер в справочнике
3786-р
Роль персоны
Воспр.
Дата события
16.06.1828
Приход
Александро-Невский собор
Губерния прихода
Вятская
Уезд прихода
Сарапульский
Место прихода
Ижевский завод
Статус персоны
жена губернского секретаря
Нас. пункт приписки
с. Ижевский завод, Александроневский приход., Сарапульский у., Вятская губ.
Дата крещения
19.06.1828
Священнослужители
иерей Садальский Петр, дьякон Краев Сергей, причетник Капачинский, Короваев, Несмелов, Сенилов и Ложкин
Архивный код
ЦГА УР, ф.6, оп.1, д.48, лист: 27об
Полная запись МК
Счёт родившихся: 426 жен
Урожд. - Кобылкина Агриппина Евстафиевна
Отец - Кобылкин Евстафий Кондратович, писарь 2-го класса (с. Ижевский завод, Александроневский приход., Сарапульский у., Вятская губ.)
Воспр. - Михайлова Ольга Никифоровна, жена губернского секретаря (с. Ижевский завод, Александроневский приход., Сарапульский у., Вятская губ.)
Упомянутый в записи - муж воспреемника №1, Михайлов Порфирий Николаевич, губернский секретарь (с. Ижевский завод, Александроневский приход., Сарапульский у., Вятская губ.)
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Источник
Индексация данных проведена Анастасией Соловьевой

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