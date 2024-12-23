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Дерендеев Даниил Георгиевич

Из справочника
Метрические книги с.Ижевский завод за 1780, 1800-1802, 1824-1828 годы
ФИО
Дерендеев Даниил Георгиевич
Тип записи
о рождении
Номер в справочнике
3778-р
Роль персоны
Воспр.
Дата события
10.06.1828
Приход
Александро-Невский собор
Губерния прихода
Вятская
Уезд прихода
Сарапульский
Место прихода
Ижевский завод
Статус персоны
мастеровой
Нас. пункт приписки
с. Ижевский завод, Александроневский приход., Сарапульский у., Вятская губ.
Дата крещения
17.06.1828
Священнослужители
иерей Садальский Петр, дьякон Краев Сергей, причетник Капачинский, Короваев, Несмелов, Сенилов и Ложкин
Архивный код
ЦГА УР, ф.6, оп.1, д.48, лист: 27
Полная запись МК
Счёт родившихся: 418 муж
Урожд. - Леонтий Андреевич
Отец - Андрей Алексеевич, новокрещен (д. Агырман, Александроневский приход., Сарапульский у., Вятская губ.)
Воспр. - Дерендеев Даниил Георгиевич, мастеровой (с. Ижевский завод, Александроневский приход., Сарапульский у., Вятская губ.)
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Источник
Индексация данных проведена Анастасией Соловьевой

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