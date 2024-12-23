Нагавицын Иван Степанович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиНагавицын Иван Степанович

Нагавицын Иван Степанович

Из справочника
Метрические книги с.Ижевский завод за 1780, 1800-1802, 1824-1828 годы
ФИО
Нагавицын Иван Степанович
Тип записи
о рождении
Номер в справочнике
3772-р
Роль персоны
Воспр.
Дата события
14.06.1828
Приход
Александро-Невский собор
Губерния прихода
Вятская
Уезд прихода
Сарапульский
Место прихода
Ижевский завод
Статус персоны
непременный работник
Нас. пункт приписки
поч. Кирхнеров, Александроневский приход., Сарапульский у., Вятская губ.
Дата крещения
15.06.1828
Священнослужители
иерей Широких Алексей, дьякон Решетников Георгий, причетник Капачинский, Короваев, Несмелов, Сенилов и Ложкин
Архивный код
ЦГА УР, ф.6, оп.1, д.48, лист: 26об
Полная запись МК
Счёт родившихся: 412 муж
Урожд. - Нагавицын Иван Иларионович
Отец - Нагавицын Иларион Родионович, непременный работник (поч. Кирхнеров, Александроневский приход., Сарапульский у., Вятская губ.)
Воспр. - Нагавицын Иван Степанович, непременный работник (поч. Кирхнеров, Александроневский приход., Сарапульский у., Вятская губ.)
Показать всех упомянутых в записи
Перейти
Источник
Индексация данных проведена Анастасией Соловьевой

Страницы, связанные с этой записью

Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.

Мы используем куки для улучшения работы сайта.