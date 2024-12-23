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Оберюхтин Сидор Ионович

Из справочника
Метрические книги с.Ижевский завод за 1780, 1800-1802, 1824-1828 годы
ФИО
Оберюхтин Сидор Ионович
Тип записи
о рождении
Номер в справочнике
3765-р
Роль персоны
Отец
Дата события
08.06.1828
Приход
Александро-Невский собор
Губерния прихода
Вятская
Уезд прихода
Сарапульский
Место прихода
Ижевский завод
Статус персоны
аптекарский ученик
Нас. пункт приписки
с. Ижевский завод, Александроневский приход., Сарапульский у., Вятская губ.
Дата крещения
10.06.1828
Священнослужители
иерей Широких Алексей, дьякон Решетников Георгий, причетник Капачинский, Короваев, Несмелов, Сенилов и Ложкин
Архивный код
ЦГА УР, ф.6, оп.1, д.48, лист: 26
Полная запись МК
Счёт родившихся: 405 жен
Урожд. - Оберюхтина Агриппина Сидоровна
Отец - Оберюхтин Сидор Ионович, аптекарский ученик (с. Ижевский завод, Александроневский приход., Сарапульский у., Вятская губ.)
Воспр. - Галкина Екатерина Григорьевна, жена писаря 2-го класса (с. Ижевский завод, Александроневский приход., Сарапульский у., Вятская губ.)
Упомянутый в записи - муж воспреемника №1, Галкин Алексей, писарь 2-го класса (с. Ижевский завод, Александроневский приход., Сарапульский у., Вятская губ.)
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Источник
Индексация данных проведена Анастасией Соловьевой

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