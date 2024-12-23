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Шиляев Авдей Кузьмич

Из справочника
Метрические книги с.Ижевский завод за 1780, 1800-1802, 1824-1828 годы
ФИО
Шиляев Авдей Кузьмич
Тип записи
о рождении
Номер в справочнике
3761-р
Роль персоны
Отец
Дата события
07.06.1828
Приход
Александро-Невский собор
Губерния прихода
Вятская
Уезд прихода
Сарапульский
Место прихода
Ижевский завод
Статус персоны
мастеровой новокрещен из вотяков
Нас. пункт приписки
с. Ижевский завод, Александроневский приход., Сарапульский у., Вятская губ.
Дата крещения
09.06.1828
Священнослужители
иерей Свечников Андрей , причетник Капачинский, Короваев, Несмелов, Сенилов и Ложкин
Архивный код
ЦГА УР, ф.6, оп.1, д.48, лист: 25об
Полная запись МК
Счёт родившихся: 401 муж
Урожд. - Шиляев Кирилл Авдеевич
Отец - Шиляев Авдей Кузьмич, мастеровой новокрещен из вотяков (с. Ижевский завод, Александроневский приход., Сарапульский у., Вятская губ.)
Воспр. - Бутусов Василий Васильевич, непременный работник (поч. Ключевский, Александроневский приход., Сарапульский у., Вятская губ.)
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Источник
Индексация данных проведена Анастасией Соловьевой

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