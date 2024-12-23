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Христина

Из справочника
Метрические книги с.Ижевский завод за 1780, 1800-1802, 1824-1828 годы
ФИО
Христина
Пол
Ж
Тип записи
о рождении
Номер в справочнике
3759-р
Роль персоны
Урожд.
Дата события
06.06.1828
Приход
Александро-Невский собор
Губерния прихода
Вятская
Уезд прихода
Сарапульский
Место прихода
Ижевский завод
Нас. пункт приписки
с. Ижевский завод, Александроневский приход., Сарапульский у., Вятская губ.
Дата крещения
08.06.1828
Священнослужители
иерей Свечников Андрей , причетник Капачинский, Короваев, Несмелов, Сенилов и Ложкин
Архивный код
ЦГА УР, ф.6, оп.1, д.48, лист: 25об
Полная запись МК
Счёт родившихся: 399 жен
Урожд. - Христина
Мать - Анна Иларионовна (с. Ижевский завод, Александроневский приход., Сарапульский у., Вятская губ.)
Воспр. - Анастасия Севастьяновна, дворовая девка умершего коллежского советника Комарова Константина Ивановича (с. Ижевский завод, Александроневский приход., Сарапульский у., Вятская губ.)
Примечание: незаконнорожденная
Примечание / Дополнительно
незаконнорожденная
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Источник
Индексация данных проведена Анастасией Соловьевой

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