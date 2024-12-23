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Колбин Борис Пименович

Из справочника
Метрические книги с.Ижевский завод за 1780, 1800-1802, 1824-1828 годы
ФИО
Колбин Борис Пименович
Тип записи
о рождении
Номер в справочнике
3756-р
Роль персоны
Воспр.
Дата события
06.06.1828
Приход
Александро-Невский собор
Губерния прихода
Вятская
Уезд прихода
Сарапульский
Место прихода
Ижевский завод
Статус персоны
крестьянин
Нас. пункт приписки
д. Порозова, Воткинский приход., Сарапульский у., Вятская губ.
Дата крещения
07.06.1828
Священнослужители
иерей Свечников Андрей , причетник Капачинский, Короваев, Несмелов, Сенилов и Ложкин
Архивный код
ЦГА УР, ф.6, оп.1, д.48, лист: 25об
Полная запись МК
Счёт родившихся: 396 муж
Урожд. - Колбин Федор Андреевич
Отец - Колбин Андрей Пименович, мастеровой новокрещен из вотяков (с. Ижевский завод, Александроневский приход., Сарапульский у., Вятская губ.)
Воспр. - Колбин Борис Пименович, крестьянин (д. Порозова, Воткинский приход., Сарапульский у., Вятская губ.)
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Источник
Индексация данных проведена Анастасией Соловьевой

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