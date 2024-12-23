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Москвин Иван Афанасьевич

Из справочника
Метрические книги с.Ижевский завод за 1780, 1800-1802, 1824-1828 годы
ФИО
Москвин Иван Афанасьевич
Тип записи
о рождении
Номер в справочнике
3755-р
Роль персоны
Воспр.
Приход
Александро-Невский собор
Губерния прихода
Вятская
Уезд прихода
Сарапульский
Место прихода
Ижевский завод
Статус персоны
Смотритель завода, титулярный советник
Нас. пункт приписки
с. Ижевский завод, Александроневский приход., Сарапульский у., Вятская губ.
Дата крещения
05.06.1828
Священнослужители
протоиерей Лятушевич Захарий
Архивный код
ЦГА УР, ф.6, оп.1, д.48, лист: 25
Полная запись МК
Счёт родившихся: 395 муж
Крещен. - Федор / Мухамет Минич
Воспр. - Москвин Иван Афанасьевич, Смотритель завода, титулярный советник (с. Ижевский завод, Александроневский приход., Сарапульский у., Вятская губ.)
Примечание: Мастеровой из татар магометанского вероисповедания Мухамет Минкин в Святом крещении наречен Федор 33 лет
Примечание / Дополнительно
Мастеровой из татар магометанского вероисповедания Мухамет Минкин в Святом крещении наречен Федор 33 лет
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Индексация данных проведена Анастасией Соловьевой

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