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Засенко Василий Леонтьевич

Из справочника
Метрические книги с.Ижевский завод за 1780, 1800-1802, 1824-1828 годы
ФИО
Засенко Василий Леонтьевич
Тип записи
о рождении
Номер в справочнике
3754-р
Роль персоны
Воспр.
Приход
Александро-Невский собор
Губерния прихода
Вятская
Уезд прихода
Сарапульский
Место прихода
Ижевский завод
Статус персоны
Заводской исправник, титулярный советник и кавалер
Нас. пункт приписки
с. Ижевский завод, Александроневский приход., Сарапульский у., Вятская губ.
Дата крещения
05.06.1828
Священнослужители
протоиерей Лятушевич Захарий
Архивный код
ЦГА УР, ф.6, оп.1, д.48, лист: 25
Полная запись МК
Счёт родившихся: 394 муж
Крещен. - Дорофей / Кондратий Прокопиевич
Воспр. - Засенко Василий Леонтьевич, Заводской исправник, титулярный советник и кавалер (с. Ижевский завод, Александроневский приход., Сарапульский у., Вятская губ.)
Примечание: из вотяков язычник Кондратий Прокопьев в кр. наречен Дорофей 48 лет
Примечание / Дополнительно
из вотяков язычник Кондратий Прокопьев в кр. наречен Дорофей 48 лет
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Источник
Индексация данных проведена Анастасией Соловьевой

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