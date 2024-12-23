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Дорофей / Кондратий Прокопиевич

Из справочника
Метрические книги с.Ижевский завод за 1780, 1800-1802, 1824-1828 годы
ФИО
Дорофей / Кондратий Прокопиевич
Пол
М
Тип записи
о рождении
Номер в справочнике
3754-р
Роль персоны
Крещен.
Дата события
1780
Приход
Александро-Невский собор
Губерния прихода
Вятская
Уезд прихода
Сарапульский
Место прихода
Ижевский завод
Нас. пункт приписки
с. Ижевский завод, Александроневский приход., Сарапульский у., Вятская губ.
Дата крещения
05.06.1828
Священнослужители
протоиерей Лятушевич Захарий
Архивный код
ЦГА УР, ф.6, оп.1, д.48, лист: 25
Полная запись МК
Счёт родившихся: 394 муж
Крещен. - Дорофей / Кондратий Прокопиевич
Воспр. - Засенко Василий Леонтьевич, Заводской исправник, титулярный советник и кавалер (с. Ижевский завод, Александроневский приход., Сарапульский у., Вятская губ.)
Примечание: из вотяков язычник Кондратий Прокопьев в кр. наречен Дорофей 48 лет
Примечание / Дополнительно
из вотяков язычник Кондратий Прокопьев в кр. наречен Дорофей 48 лет
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Источник
Индексация данных проведена Анастасией Соловьевой

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