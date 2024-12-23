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Ломаева Мария Иоакимовна

Из справочника
Метрические книги с.Ижевский завод за 1780, 1800-1802, 1824-1828 годы
ФИО
Ломаева Мария Иоакимовна
Тип записи
о рождении
Номер в справочнике
3752-р
Роль персоны
Воспр.
Дата события
03.06.1828
Приход
Александро-Невский собор
Губерния прихода
Вятская
Уезд прихода
Сарапульский
Место прихода
Ижевский завод
Статус персоны
родная сестра
Нас. пункт приписки
с. Ижевский завод, Александроневский приход., Сарапульский у., Вятская губ.
Дата крещения
06.06.1828
Священнослужители
иерей Свечников Андрей , причетник Капачинский, Короваев, Несмелов, Сенилов и Ложкин
Архивный код
ЦГА УР, ф.6, оп.1, д.48, лист: 25
Полная запись МК
Счёт родившихся: 392 жен
Урожд. - Ломаева Акулина Каллистратовна
Отец - Ломаев Каллистрат Иоакимович, непременный работник (поч. Русский Вожой, Сарапульский у., Вятская губ.)
Воспр. - Ломаева Мария Иоакимовна, родная сестра (с. Ижевский завод, Александроневский приход., Сарапульский у., Вятская губ.)
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Источник
Индексация данных проведена Анастасией Соловьевой

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