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Вахрушев Василий Иванович

Из справочника
Метрические книги с.Ижевский завод за 1780, 1800-1802, 1824-1828 годы
ФИО
Вахрушев Василий Иванович
Тип записи
о рождении
Номер в справочнике
3748-р
Роль персоны
Отец
Дата события
03.06.1828
Приход
Александро-Невский собор
Губерния прихода
Вятская
Уезд прихода
Сарапульский
Место прихода
Ижевский завод
Статус персоны
новокрещен
Нас. пункт приписки
поч. Кизядзя, Чутырский приход., Сарапульский у., Вятская губ.
Дата крещения
05.06.1828
Священнослужители
иерей Свечников Андрей , причетник Капачинский, Короваев, Несмелов, Сенилов и Ложкин
Архивный код
ЦГА УР, ф.6, оп.1, д.48, лист: 24об
Полная запись МК
Счёт родившихся: 388 жен
Урожд. - Вахрушева Акулина Васильевна
Отец - Вахрушев Василий Иванович, новокрещен (поч. Кизядзя, Чутырский приход., Сарапульский у., Вятская губ.)
Воспр. - Мария Семеновна, жена новокрещена (д. Якшур-Бодья, Александроневский приход., Сарапульский у., Вятская губ.)
Упомянутый в записи - муж воспреемника №1, Никифор Матвеевич, новокрещен (д. Якшур-Бодья, Александроневский приход., Сарапульский у., Вятская губ.)
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Источник
Индексация данных проведена Анастасией Соловьевой

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