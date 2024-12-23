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Широбоков Иосиф Ефимович

Из справочника
Метрические книги с.Ижевский завод за 1780, 1800-1802, 1824-1828 годы
ФИО
Широбоков Иосиф Ефимович
Тип записи
о рождении
Номер в справочнике
3746-р
Роль персоны
Воспр.
Дата события
25.05.1828
Приход
Александро-Невский собор
Губерния прихода
Вятская
Уезд прихода
Сарапульский
Место прихода
Ижевский завод
Статус персоны
новокрещен
Нас. пункт приписки
д. Верхний Якшур, Александроневский приход., Сарапульский у., Вятская губ.
Дата крещения
04.06.1828
Священнослужители
иерей Свечников Андрей , причетник Капачинский, Короваев, Несмелов, Сенилов и Ложкин
Архивный код
ЦГА УР, ф.6, оп.1, д.48, лист: 24об
Полная запись МК
Счёт родившихся: 386 муж
Урожд. - Митрофан
Мать - Широбокова Ксения Данииловна (д. Чекерева, Чутырский приход., Сарапульский у., Вятская губ.)
Воспр. - Широбоков Иосиф Ефимович, новокрещен (д. Верхний Якшур, Александроневский приход., Сарапульский у., Вятская губ.)
Упомянутый в записи - отец матери ребенка, Широбоков Даниил Прокопьевич, новокрещен (д. Чекерева, Чутырский приход., Сарапульский у., Вятская губ.)
Примечание: незаконнорожденный
Примечание / Дополнительно
незаконнорожденный
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Источник
Индексация данных проведена Анастасией Соловьевой

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