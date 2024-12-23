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Широбокова Дарья Спиридоновна

Из справочника
Метрические книги с.Ижевский завод за 1780, 1800-1802, 1824-1828 годы
ФИО
Широбокова Дарья Спиридоновна
Тип записи
о рождении
Номер в справочнике
3745-р
Роль персоны
Воспр.
Дата события
20.05.1828
Приход
Александро-Невский собор
Губерния прихода
Вятская
Уезд прихода
Сарапульский
Место прихода
Ижевский завод
Статус персоны
дочь новокрещена
Нас. пункт приписки
д. Верхний Якшур, Александроневский приход., Сарапульский у., Вятская губ.
Дата крещения
04.06.1828
Священнослужители
иерей Свечников Андрей , причетник Капачинский, Короваев, Несмелов, Сенилов и Ложкин
Архивный код
ЦГА УР, ф.6, оп.1, д.48, лист: 24об
Полная запись МК
Счёт родившихся: 385 жен
Урожд. - Широбокова Акулина Григорьевна
Отец - Широбоков Григорий Даниилович, новокрещен (д. Верхний Якшур, Александроневский приход., Сарапульский у., Вятская губ.)
Воспр. - Широбокова Дарья Спиридоновна, дочь новокрещена (д. Верхний Якшур, Александроневский приход., Сарапульский у., Вятская губ.)
Упомянутый в записи - муж воспреемника №1, Широбоков Спиридон Яковлевич, новокрещен (д. Верхний Якшур, Александроневский приход., Сарапульский у., Вятская губ.)
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Источник
Индексация данных проведена Анастасией Соловьевой

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