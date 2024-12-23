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Лыков Иван Павлович

Из справочника
Метрические книги с.Ижевский завод за 1780, 1800-1802, 1824-1828 годы
ФИО
Лыков Иван Павлович
Тип записи
о рождении
Номер в справочнике
3737-р
Роль персоны
Отец
Дата события
02.06.1828
Приход
Александро-Невский собор
Губерния прихода
Вятская
Уезд прихода
Сарапульский
Место прихода
Ижевский завод
Статус персоны
непременный работник
Нас. пункт приписки
поч. Старков, Александроневский приход., Сарапульский у., Вятская губ.
Дата крещения
03.06.1828
Священнослужители
иерей Свечников Андрей , причетник Капачинский, Короваев, Несмелов, Сенилов и Ложкин
Архивный код
ЦГА УР, ф.6, оп.1, д.48, лист: 24
Полная запись МК
Счёт родившихся: 377 муж
Урожд. - Лыков Митрофан Иванович
Отец - Лыков Иван Павлович, непременный работник (поч. Старков, Александроневский приход., Сарапульский у., Вятская губ.)
Воспр. - Горбунов Николай Авраамович, непременный работник (поч. Воскресенский, Александроневский приход., Сарапульский у., Вятская губ.)
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Источник
Индексация данных проведена Анастасией Соловьевой

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