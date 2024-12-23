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Додин Ефим Васильевич

Из справочника
Метрические книги с.Ижевский завод за 1780, 1800-1802, 1824-1828 годы
ФИО
Додин Ефим Васильевич
Тип записи
о рождении
Номер в справочнике
3719-р
Роль персоны
Отец
Дата события
25.05.1828
Приход
Александро-Невский собор
Губерния прихода
Вятская
Уезд прихода
Сарапульский
Место прихода
Ижевский завод
Статус персоны
мастеровой новокрещен из вотяков
Нас. пункт приписки
с. Ижевский завод, Александроневский приход., Сарапульский у., Вятская губ.
Дата крещения
27.05.1828
Священнослужители
иерей Садальский Петр, дьякон Решетников Георгий, причетник Капачинский, Короваев, Несмелов, Сенилов и Ложкин
Архивный код
ЦГА УР, ф.6, оп.1, д.48, лист: 23
Полная запись МК
Счёт родившихся: 359 муж
Урожд. - Додин Никита Ефимович
Отец - Додин Ефим Васильевич, мастеровой новокрещен из вотяков (с. Ижевский завод, Александроневский приход., Сарапульский у., Вятская губ.)
Воспр. - Евдоким Мелентьевич, непременный работник (с. Ижевский завод, Александроневский приход., Сарапульский у., Вятская губ.)
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Источник
Индексация данных проведена Анастасией Соловьевой

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