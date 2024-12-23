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Додин Никита Ефимович

Из справочника
Метрические книги с.Ижевский завод за 1780, 1800-1802, 1824-1828 годы
ФИО
Додин Никита Ефимович
Пол
М
Тип записи
о рождении
Номер в справочнике
3719-р
Роль персоны
Урожд.
Дата события
25.05.1828
Приход
Александро-Невский собор
Губерния прихода
Вятская
Уезд прихода
Сарапульский
Место прихода
Ижевский завод
Нас. пункт приписки
с. Ижевский завод, Александроневский приход., Сарапульский у., Вятская губ.
Дата крещения
27.05.1828
Священнослужители
иерей Садальский Петр, дьякон Решетников Георгий, причетник Капачинский, Короваев, Несмелов, Сенилов и Ложкин
Архивный код
ЦГА УР, ф.6, оп.1, д.48, лист: 23
Полная запись МК
Счёт родившихся: 359 муж
Урожд. - Додин Никита Ефимович
Отец - Додин Ефим Васильевич, мастеровой новокрещен из вотяков (с. Ижевский завод, Александроневский приход., Сарапульский у., Вятская губ.)
Воспр. - Евдоким Мелентьевич, непременный работник (с. Ижевский завод, Александроневский приход., Сарапульский у., Вятская губ.)
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Источник
Индексация данных проведена Анастасией Соловьевой

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Дата рождения
Дата смерти
Место рождения
25.05.1828 ст.
17.07.1828 ст.
Ижевск, город Ижевск, Удмуртская Республика

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