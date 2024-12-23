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Братчиков Никита Федорович

Из справочника
Метрические книги с.Ижевский завод за 1780, 1800-1802, 1824-1828 годы
ФИО
Братчиков Никита Федорович
Пол
М
Тип записи
о рождении
Номер в справочнике
3717-р
Роль персоны
Урожд.
Дата события
24.05.1828
Приход
Александро-Невский собор
Губерния прихода
Вятская
Уезд прихода
Сарапульский
Место прихода
Ижевский завод
Нас. пункт приписки
с. Ижевский завод, Александроневский приход., Сарапульский у., Вятская губ.
Дата крещения
27.05.1828
Священнослужители
иерей Садальский Петр, дьякон Решетников Георгий, причетник Капачинский, Короваев, Несмелов, Сенилов и Ложкин
Архивный код
ЦГА УР, ф.6, оп.1, д.48, лист: 23
Полная запись МК
Счёт родившихся: 357 муж
Урожд. - Братчиков Никита Федорович
Отец - Братчиков Федор Семенович, мастеровой новокрещен из вотяков (с. Ижевский завод, Александроневский приход., Сарапульский у., Вятская губ.)
Воспр. - Калугин Иван Лазаревич, мастеровой (с. Ижевский завод, Александроневский приход., Сарапульский у., Вятская губ.)
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Источник
Индексация данных проведена Анастасией Соловьевой

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